Передача собора Святой Софии под мечеть: премьер Греции выразил поддержку патриарху Константинопольскому

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 11 июля. УНН. Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис позвонил патриарху Константинопольскому Варфоломею и выразил ему поддержку в связи с решением турецких властей превратить собор Святой Софии (Айя-София) в Стамбуле из музея в мечеть. Об этом сообщила в субботу пресс-служба главы правительства, пишет УНН.

“Премьер-министр Кириакос Мицотакис с острова Керкира (Корфу), где он находится в поездке, связался со вселенским патриархом Варфоломеем и выразил ему свою солидарность и поддержку”, — говорится в сообщении.

Сам патриарх Варфоломей, Константинопольская православная церковь, а также Элладская православная церковь пока не сделали никаких заявлений по поводу намерений Анкары превратить собор Святой Софии в мечеть. При этом с острой критикой решения турецких властей выступили ведущие политики Греции, а также политические партии.

В пятницу Мицотакис заявил, что Греция решительно осуждает решение Турции превратить этот храм в мечеть. По словам премьера, этот акт повлияет не только на отношения Турции с Грецией, но и на ее отношения с Европейским союзом, ЮНЕСКО и мировым сообществом в целом. Официальный представитель греческого правительства Стелиос Пецас заявил в субботу в эфире телеканала Skai, что президент Турции допустил историческую ошибку, приняв решение превратить собор Святой Софии из музея в мечеть, за это Турцию ждут санкции. “Нет никаких сомнений в том, что мы применим санкции в каком-то виде”, — подчеркнул Пецас, пояснив, что вопрос будет поставлен на ближайшем саммите ЕС, намеченном на 17-18 июля.

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