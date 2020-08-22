У Фінляндії помолилися за мир в Україні

“Фінляндія помолилася за мир в Україні. 22 серпня в храмі св. Мері в м. Гельсінкі провели Божественну літургію з нагоди 29-річчя Незалежності України, яку відправили душпастир для українців греко-католиків Естонії отець Роман Кіч. Дипломати посольства України і українці Фінляндії молилися про закінчення війни, встановленні миру і процвітання нашої держави”, — йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНН, Вселенський патріарх Варфоломій привітав українців з Днем Незалежності. Він наголосив, що за чверть століття після проголошення політичної незалежності Україна здобула і релігійну незалежність, отримавши Томос про автокефалію.