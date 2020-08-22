У Фінляндії помолилися за мир в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 22 серпня. УНН. Українці у Фінляндії та українські дипломати помолилися за мир в Україні. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомило Посольство України у Фінляндії та Ісландії, передає УНН.
“Фінляндія помолилася за мир в Україні. 22 серпня в храмі св. Мері в м. Гельсінкі провели Божественну літургію з нагоди 29-річчя Незалежності України, яку відправили душпастир для українців греко-католиків Естонії отець Роман Кіч. Дипломати посольства України і українці Фінляндії молилися про закінчення війни, встановленні миру і процвітання нашої держави”, — йдеться в повідомленні.
Як повідомляв УНН, Вселенський патріарх Варфоломій привітав українців з Днем Незалежності. Він наголосив, що за чверть століття після проголошення політичної незалежності Україна здобула і релігійну незалежність, отримавши Томос про автокефалію.