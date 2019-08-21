В Финляндии бороться с АЧС будет лабрадор по кличке Рико
Киев • УНН
КИЕВ. 21 августа. УНН. С целью предотвратить проникновение африканской чумы свиней (АЧС) в Финляндию в аэропорту Хельсинки будет работать собака-поисковик. Об этом пишет WATTAgNet.com, передает УНН.
Животное будет отслеживать нелегальный ввоз мясных продуктов на территорию страны.
"Такая мера предосторожности связана с тем, что сегодня АЧС бушует в Китае. Аэропорт Хельсинки принимает много рейсов из Азии. Только в 2018 году пассажирооборот между Финляндией и Китаем составил 600 тыс. людей. Вирус может быть ввезен на территории страны через мясные продукты", - говорится в сообщении.
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В случае, если АЧС проникнет на территорию Финляндии, свиноводство и мясная промышленность страны может понести десятки миллионов евро убытков.
Кличка собаки, обучаемой для работы в службе безопасности аэропорта, - Рико. Это лабрадор, который в настоящее время проходит обучение. К своей оперативной работе он приступит в 2020 году.
Напомним, сегодня АЧС бушует на территории многих европейских и азиатских стран. Пострадали от вируса Болгария, Румыния, Польша, Сербия, Россия, Украина, Китай, Вьетнам, Таиланд, Лаос и другие.
К примеру, в Украине вирус не утихает с 2012 года. Только с начала 2019 года было зафиксировано уже почти 40 вспышек заболевания. В прошлом году их количество достигло 145. Вирус проник во все регионы нашей страны.
По словам Сергея Тригубенко, бороться с вирусом нашей стране мешают несколько факторов: бесконечный процесс реформирования Госпродпотребслужбы и недостаток компетентных кадров.
Более того, в Украине фермеры массово скрывают АЧС, уверен эксперт Николай Бабенко. Причина тому — колоссальные материальные убытки, которые государство не в состоянии компенсировать свинарям.