У Фінляндії боротися з АЧС буде лабрадор на прізвисько Ріко
Київ • УНН
КИЇВ. 21 серпня. УНН. З метою запобігти проникненню африканської чуми свиней (АЧС) у Фінляндію в аеропорту Гельсінкі буде працювати пошукова собака. Про це пише WATTAgNet.com, передає УНН.
Тварина буде відстежувати нелегальне ввезення м'ясних продуктів на територію країни.
"Такий захід безпеки пов'язаний з тим, що сьогодні АЧС бушує в Китаї. Аеропорт Гельсінкі приймає багато рейсів з Азії. Тільки у 2018 році пасажирооборот між Фінляндією і Китаєм склав 600 тис. людей. Вірус може бути ввезений на території країни через м'ясні продукти", - йдеться в повідомленні.
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У разі, якщо АЧС проникне на територію Фінляндії, свинарство та м'ясна промисловість країни може понести десятки мільйонів євро збитків.
Кличка собаки, навченого для роботи в службі безпеки аеропорту, - Ріко. Це лабрадор, який у даний час проходить навчання. До своєї оперативної роботи він приступить у 2020 році.
Нагадаємо, сьогодні АЧС бушує на території багатьох європейських та азіатських країн. Постраждали від вірусу Болгарія, Румунія, Польща, Сербія, Росія, Україна, Китай, В'єтнам, Таїланд, Лаос та інші.
Наприклад, в Україні вірус не вщухає з 2012 року. Тільки з початку 2019 року було зафіксовано вже майже 40 спалахів захворювання. У минулому році їх кількість досягла 145. Вірус проник в усі регіони нашої країни.
За словами Сергія Тригубенка, боротися з вірусом нашій країні заважають кілька факторів: нескінченний процес реформування Держпродспоживслужби і брак компетентних кадрів.
Більш того, в Україні фермери масово приховують АЧС, впевнений експерт Микола Бабенко. Причина тому - колосальні матеріальні збитки, які держава не в змозі компенсувати свинарям.