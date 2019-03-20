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В Канаде к борьбе с АЧС приобщат собак

Киев • УНН

 • 10486 просмотра

КИЕВ. 21 марта. УНН. Канадское правительство инвестирует 31 млн долл. для увеличения количества собак-поисковиков в аэропортах, чтобы предотвратить нелегальный ввоз мясных продуктов на территорию страны. Об этом сообщает Канадское агентство по инспекции пищевых продуктов, передает УНН.

В Канаде к борьбе с АЧС приобщат собак

Средства пойдут на создание 24 дополнительных подразделений с собаками-поисковиками. Сегодня в Канадади действует 15 соответствующих подразделений.

"Незаконно импортируемое мясо и мясные продукты из стран, пострадавших от африканской чумы свиней, является одним из самых больших рисков для проникновения этой болезни в Канаду", - говорится в пресс-релизе организации.

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Также сообщается, что с 30 апреля по 1 мая 2019 года Канада проведет первый международный форум, посвященный борьбе с АЧС. Он пройдет в Оттаве.

"Хотя в Канаде не было зарегистрировано ни одного случая АЧС, страна пытается сотрудничать с другими государствами, чтобы остановить распространение вируса в Азии и Европе", - говорится в сообщении.

Отметим, что в Украине также продолжают фиксировать новые вспышки АЧС. В прошлом году контроллеры заявили о 145 случаях болезни, обнаруженных в различных регионах страны.

Эпидемия наносит колоссальный ущерб украинским свиноводам.

При этом, по данным "Центра повышения эффективности в животноводстве", за семь лет владельцы хозяйств получили менее 1% от денежных компенсаций, которые им должны предоставить.

С целью минимизации убытков фермеров от АЧС животноводы требуют от КМУ снизить или временно отменить налоги для свиноводов.

А депутат Сергей Тригубенко считает необходимым возобновление практики страхования от АЧС в Украине.

В Минагро с политиком согласны, однако пока так и не смогли предложить рабочий механизм страхования фермерств от риска эпидемии.

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