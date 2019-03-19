АЧС ставить під загрозу експорт зернових з України – експерт
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. Неконтрольована ситуація з поширенням африканської чуми свиней (АЧС) може стати проблемою виробників зернових та бобових культур. Про це у своєму блозі написав генеральний директор ТОВ "Центр підвищення ефективності у тваринництві" Микола Бабенко, передає УНН.
Посилаючись на нові дослідження американських вчених, експерт зазначив, що вірус хвороби може переноситися через зерно.
"Команда, яку очолює професор Меган Нідервердер, доцент кафедри діагностичної медицини та патобіології Канзаського університету, дослідила, як вірус може поширюватися в кормах та інгредієнтах кормів. Вчені також виявили, що вірус АЧС може зберігатися в кормах рослинного походження та викликати хворобу в сприйнятливих свиней (при згодовуванні їм такого корму)", - написав він.
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Відтак є вірогідність заборони експорту зернових з країн, де спостерігається епідеміологічне неблагополуччя стосовно АЧС, зазначив Бабенко.
"Зважаючи на дослідження американських вчених, неконтрольована ситуація з поширенням АЧС може стати проблемою не лише свинарів, а й виробників зернових та бобових культур. Іноземним імпортерам можуть заборонити закупівлю продукції рослинництва з неблагополучних регіонів або навіть ввезення зерна конкретно з України через неконтрольоване поширення АЧС.
Враховуючи, що рослинництво – це найвагоміша частина українського агробізнесу, можна уявити, до яких наслідків це призведе", - написав експерт.
Нагадаємо, через шість років поширення АЧС країною, у нас досі немає національної програми боротьби з хворобою.
Крім того, як повідомив депутат Сергій Тригубенко, держава досі не компенсувала більше ніж 27 млн грн збитків, завданих українським фермерам хворобою в минулому році.