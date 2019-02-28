Через шість років АЧС: в Україні немає національної програми боротьби з хворобою
Київ • УНН
КИЇВ. 1 березня. УНН. З початку поточного року в Україні зафіксували 9 випадків АЧС, карантин діє в неблагополучних пунктах на території 12 областей. Про це заявив президент Національної академії аграрних наук України (НААН) Ярослав Гадзало, передає УНН з посиланням на прес-службу НААН.
"Епізоотична ситуація ускладнюється протягом останніх 6 років. Це завдає державі великої шкоди і створює загрозу існування галузі свинарства. За даними FAO, у 2017 році збитки перевищили 1,5 млрд грн, а експорт свинини скоротився в грошовому еквіваленті з 55 млн дол. до 5 млн дол.", - сказав президент НААН.
У зв'язку з цим, в Україні необхідно затвердити національну програму боротьби з АЧС вважає Гадзало. Аналогічна програма діє в країнах Євросоюзу, США, Австралії, Аргентині, Канаді, Бразилії, Білорусі, країнах Африки, додав він.
"Академія аграрних наук надавала пропозиції Президенту, РНБО (Рада нацбезпеки і оборони України - ред.), органам центральної виконавчої влади. Ми переконані, що якісні протиепізоотичні заходи повинні мати державний пріоритет і супроводжуватися вченими. Такий супровід ми надаємо і готові надавати в надалі", - сказав президент НААН.
Як писав УНН, тваринники закликають Гройсмана знизити податки для свинарів на період епідемії АЧС. До такого кроку, наприклад, вдалася влада Бельгії. У КМУ прохання фермерів поки не прокоментували.
Також нагадаємо, за словами депутата Сергія Тригубенка, держава досі не компенсувала більше 27 млн грн збитків, завданих українським фермерам хворобою в минулому році.