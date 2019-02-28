Через шість років АЧС: в Україні немає національної програми боротьби з хворобою

КИЇВ. 1 березня. УНН. З початку поточного року в Україні зафіксували 9 випадків АЧС, карантин діє в неблагополучних пунктах на території 12 областей. Про це заявив президент Національної академії аграрних наук України (НААН) Ярослав Гадзало, передає УНН з посиланням на прес-службу НААН.