Спустя шесть лет АЧС: в Украине нет национальной программы борьбы с болезнью
Киев • УНН
КИЕВ. 1 марта. УНН. С начала текущего года в Украине зафиксировали 9 случаев АЧС, карантин действует в неблагополучных пунктах на территории 12 областей. Об этом заявил президент Национальной академии аграрных наук Украины (НААН) Ярослав Гадзало, передает УНН со ссылкой на пресс-службу НААН.
"Эпизоотическая ситуация осложняется в течение последних 6 лет. Это наносит государству большой ущерб и создает угрозу существования отрасли свиноводства. По данным FAO, в 2017 г. убытки превысили 1,5 млрд грн, а экспорт свинины сократился в денежном эквиваленте с 55 млн дол. до 5 млн дол.", — сказал президент НААН.
В связи с этим, в Украине необходимо утвердить национальную программу борьбы с АЧС считает Гадзало. Аналогичная программа действует в странах Евросоюза, США, Австралии, Аргентине, Канаде, Бразилии, Беларуси, странах Африки, добавил он.
"Академия аграрных наук предоставляла предложения Президенту, СНБО (Совет нацбезопасности и обороны Украины — прим. ред.), органам центральной исполнительной власти. Мы убеждены, что качественные противоэпизоотические меры должны иметь государственный приоритет и сопровождаться учеными. Такое сопровождение мы предоставляем и готовы оказывать в дальнейшем", — сказал президент НААН.
Как писал УНН, животноводы призывают Гройсмана снизить налоги для свиноводов на период эпидемия АЧС. К такому шагу, к примеру, прибегли власти Бельгии. В КМУ просьбы фермеров пока не прокомментировали.
Также напомним, по словам депутата Сергея Тригубенко, государство до сих пор не компенсировало более 27 млн грн убытков, причиненных украинским фермерам болезнью в прошлом году.