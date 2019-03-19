АЧС ставит под угрозу экспорт зерновых из Украины – эксперт

Ссылаясь на новые исследования американских ученых, эксперт отметил, что вирус болезни может переноситься через зерно.

"Команда, которую возглавляет профессор Меган Нидервердер, доцент кафедры диагностической медицины и патобиологии Канзасского университета, исследовала, как вирус может распространяться в кормах и ингредиентах кормов. Ученые также обнаружили, что вирус АЧС может сохраняться в кормах растительного происхождения и вызвать болезнь у восприимчивых свиней (при скармливании им такого корма)", - написал он.

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Поэтому есть вероятность запрета экспорта зерновых из стран, где наблюдается эпидемиологическое неблагополучие по отношению к АЧС, отметил Бабенко.

"Учитывая исследования американских ученых, неконтролируемая ситуация с распространением АЧС может стать проблемой не только свиноводов, но и производителей зерновых и бобовых культур. Иностранным импортерам могут запретить закупку продукции растениеводства из неблагополучных регионов или даже ввоз зерна конкретно из Украины из-за неконтролируемого распространения АЧС.

Учитывая, что растениеводство - это весомая часть украинского агробизнеса, можно представить, к каким последствиям это приведет", - считает эксперт.

Напомним, через шесть лет распространения АЧС страной, у нас до сих пор нет национальной программы борьбы с болезнью.

Кроме того, как сообщил депутат Сергей Тригубенко, государство до сих пор не компенсировало более чем 27 млн грн убытко , причиненных украинским фермерам болезнью в прошлом году.