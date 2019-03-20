У Канаді до боротьби з АЧС долучать собак

Кошти підуть на створення 24 додаткових підрозділів із собаками-пошуковиками. Сьогодні у Канададі діє 15 відповідних підрозділів.

“Незаконно імпортоване м’ясо та м’ясні продукти з країн, які постраждали від африканської чуми свиней, є одним з найбільших ризиків для проникнення цієї хвороби у Канаду”, – сказано в прес-релізі організації.

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Також повідомляється, що з 30 квітня по 1 травня 2019 року Канада проведе перший міжнародний форум, присвячений боротьбі з АЧС. Він пройде в Оттаві.

"Хоча в Канаді не було зареєстровано жодних випадків АЧС, країна намагається співпрацювати з іншими державами, щоб зупинити поширення вірусу в Азії та Європі", - йдеться у повідомленні.

Відзначимо, що в Україні також продовжують фіксувати нові спалахи АЧС. У минулому році контролери заявили про 145 випадків хвороби, виявлених у різних регіонах країни.

Епідемія завдає колосальних збитків українським свинарям.

При цьому, за даними "Центру підвищення ефективності в тваринництві", за сім років власники господарств отримали менше 1% від грошових компенсацій, які їм мають надати.

З метою мінімізації збитків фермерів від АЧС тваринники вимагають від КМУ знизити або тимчасово скасувати податки для свинарів.

А депутат Сергій Тригубенко вважає за необхідне відновлення практики страхування від АЧС в Україні.

В Мінагро з політиком згодні, однак поки так і не змогли запропонувати робочий механізм страхування фермерств від ризику епідемії.