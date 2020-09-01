В двух украинских портах разоблачили миллионные махинации на услугах по буксировке
Киев • УНН
КИЕВ. 1 сентября. УНН. Национальная полиция разоблачила мошенническую "схему" завладение средствами на услугах по буксировке. Отмечается, что только одного из многочисленных иностранных операторов обманули на сумму свыше 2 миллионов гривен. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу МВД.
"В ходе следствия полицейские установили, что организаторами преступной "схемы" выступают должностные лица коммерческой структуры, а именно - морского агента, который оказывает соответствующие услуги в морских портах Николаева и Черноморска", - говорится в сообщении.
Сообщается, что для этого предприятие заключило несколько договоров оказания услуг с другими обществами, в частности буксирных. Так, в соответствии с соглашениями, последние оказывают услуги по буксировке судов заказчика (морского агента) по уже определенным тарифам, а тот в свою очередь предоставляет счета судовладельцам для оплаты.
Также для незаконного завладения средствами судовладельцев должностные лица коммерческой структуры перед тем, как отправлять такие счета непосредственно конечному плательщику, фабриковали платежи буксирной компании. В них завышали стоимость предоставленных услуг до 50 процентов от фактических счетов.
"По предварительным данным, только за январь-май 2020 года по такой "схеме" лишь одного из многочисленных иностранных операторов обманули на сумму свыше двух миллионов гривен", - отмечается в сообщении.
Сообщается, что в понедельник, 31 августа, оперативники и следователи полиции провели санкционированные обыски в офисах субъектов хозяйственной деятельности, а также по месту жительства лиц, причастных к преступлению. Процессуальные мероприятия проводились на территории Одесской и Николаевской областей.
Кроме того, с целью обеспечения возмещения нанесенного ущерба на счета коммерческой структуры - морского агента, открытые за рубежом и на которые поступали средства от иностранных контрагентов, наложены аресты.
"Досудебное расследование проводится в рамках уголовного производства, открытого по ч. 4 ст. 190 (мошенничество) и ч. 2 ст. 364 (Злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.
Напомним, в Днепропетровской области разоблачили незаконную схему присвоения недвижимости на миллионы гривен.