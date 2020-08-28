На Дніпропетровщині викрили незаконну схему привласнення нерухомості на мільйони гривень
Київ • УНН
КИЇВ. 28 серпня. УНН. На Дніпропетровщині викрили незаконну схему привласнення нерухомості на мільйони гривень, у якій були задіяні адвокат, нотаріус, державний реєстратор та керівники комерційних структур. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Національної поліції України.
"Злочинну "схему" із заволодіння нерухомістю громадян та комерційних структур викрили та задокументували оперативники управління стратегічних розслідувань, слідчі слідчого управління обласної поліції та прокуратури", - сказано у повідомленні.
Зазначається, що організатором виявилася 36-річна адвокат та директор товариства. У заволодінні майном їй допомагали двоє керівників товариств, нотаріус, приватний підприємець та державний реєстратор.
На підставі фіктивних рішень суду отримали право власності на чотири об’єкти – квартиру, два будинки та нежитлове приміщення, які знаходились у законній власності третіх осіб.
"Зареєстрували майно вартістю 8,8 млн гривень на підконтрольних осіб – незахищені верстви населення. Надалі примусово їх виселили, а нерухомість продали", - додається у повідомленні.
Так, у четвер, 27 серпня, організатору та учасникам шахрайської "схеми" слідчі повідомили про підозру за ч. 4 ст. 190 (шахрайство), ч. 3 ст. 28 ч.ч. 3,4 ст. 358 (підроблення, використання підроблених документів), ч. 3 ст. 365-2 (зловживання повноваженнями особами, які надають публічні послуги), ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України.
Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжних заходів.
Нагадаємо, у Києві завершили слідство стосовно злочинної організації "реєстраторів" і суддів, які підозрюються у заволодінні землею і приміщеннями на понад 200 млн грн.