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В Днепропетровской области разоблачили незаконную схему присвоения недвижимости на миллионы гривен

Киев • УНН

 • 12677 просмотра

КИЕВ. 28 августа. УНН. В Днепропетровской области разоблачили незаконную схему присвоения недвижимости на миллионы гривен, в которой были задействованы адвокат, нотариус, государственный регистратор и руководители коммерческих структур. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Украины.

В Днепропетровской области разоблачили незаконную схему присвоения недвижимости на миллионы гривен

"Преступную "схему" по завладению недвижимостью граждан и коммерческих структур разоблачили и задокументировали оперативники управления стратегических расследований, следователи следственного управления областной полиции и прокуратуры", - сказано в сообщении.

Отмечается, что организатором оказалась 36-летняя адвокат и директор общества. В завладении имуществом ей помогали двое руководителей обществ, нотариус, частный предприниматель и государственный регистратор.

На основании фиктивных решений суда получили право собственности на четыре объекта - квартиру, два дома и нежилое помещения, которые находились в законной собственности третьих лиц.

"Зарегистрировали имущество стоимостью 8,8 млн гривен на подконтрольных лиц - незащищенные слои населения. В дальнейшем принудительно их выселили, а недвижимость продали", - добавляется в сообщении.

Так, в четверг, 27 августа, организатору и участникам мошеннической "схемы" следователи сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 190 (мошенничество), ч. 3 ст. 28 ч.ч. 3,4 ст. 358 (подделка, использование поддельных документов), ч. 3 ст. 365-2 (злоупотребление полномочиями лицами, предоставляющими публичные услуги), ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.

Напомним, в Киеве завершили следствие относительно преступной организации "регистраторов" и судей , которые подозреваются в завладении землей и помещениями на более 200 млн грн.

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