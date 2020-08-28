В Днепропетровской области разоблачили незаконную схему присвоения недвижимости на миллионы гривен
Киев • УНН
КИЕВ. 28 августа. УНН. В Днепропетровской области разоблачили незаконную схему присвоения недвижимости на миллионы гривен, в которой были задействованы адвокат, нотариус, государственный регистратор и руководители коммерческих структур. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Украины.
"Преступную "схему" по завладению недвижимостью граждан и коммерческих структур разоблачили и задокументировали оперативники управления стратегических расследований, следователи следственного управления областной полиции и прокуратуры", - сказано в сообщении.
Отмечается, что организатором оказалась 36-летняя адвокат и директор общества. В завладении имуществом ей помогали двое руководителей обществ, нотариус, частный предприниматель и государственный регистратор.
На основании фиктивных решений суда получили право собственности на четыре объекта - квартиру, два дома и нежилое помещения, которые находились в законной собственности третьих лиц.
"Зарегистрировали имущество стоимостью 8,8 млн гривен на подконтрольных лиц - незащищенные слои населения. В дальнейшем принудительно их выселили, а недвижимость продали", - добавляется в сообщении.
Так, в четверг, 27 августа, организатору и участникам мошеннической "схемы" следователи сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 190 (мошенничество), ч. 3 ст. 28 ч.ч. 3,4 ст. 358 (подделка, использование поддельных документов), ч. 3 ст. 365-2 (злоупотребление полномочиями лицами, предоставляющими публичные услуги), ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины.
Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.
Напомним, в Киеве завершили следствие относительно преступной организации "регистраторов" и судей , которые подозреваются в завладении землей и помещениями на более 200 млн грн.