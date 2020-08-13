У Києві завершили слідство стосовно заволодіння землею та нерухомістю на понад 200 млн грн
Київ • УНН
КИЇВ. 13 серпня. УНН. У Києві завершили слідство стосовно злочинної організації "реєстраторів" і суддів, які підозрюються у заволодінні землею і приміщеннями на понад 200 млн грн. Про це повідомляє УНН із посиланням на Офіс Генерального прокурора.
"…завершено досудове розслідування у багатоепізодному кримінальному провадженні стосовно п’яти членів злочинної організації та двох суддів за фактами заволодіння учасниками злочинної організації об’єктами нерухомості державної, комунальної та приватної власності на суму понад 200 млн грн", - сказано у повідомленні.
Зазначається, що досудовим розслідуванням встановлено, що колишній керівник райвідділу Державної виконавчої служби України у Донецькій області та приватний підприємець з міста Донецьк створили філію комунального підприємства, яка була акредитована Мін’юстом як суб’єкт державної реєстрації. Державні реєстратори філії передали підозрюваним ключі доступу до Державного реєстру речових прав, а один з них використовував підроблений паспорт громадянина України.
Упродовж 2017-2019 років таким чином учасники злочинної організації заволоділи земельними ділянками, житловими і нежитловими приміщеннями на території міста Києва. Внаслідок їхніх дій територіальній громаді міста Києва завдано збитків на суму 111 млн грн, державі – на суму 41 млн грн, фізичним та юридичним особам - на суму 50 млн грн.
Легалізовували майно, одержане злочинним шляхом, учасники злочинної організації за сприяння суддів судових органів Донецької та Херсонської областей. Вони отримували позитивні рішення у цивільних справах, на підставі яких здійснювали реєстраційні дії відносно нерухомого майна.
Наразі потерпілим та стороні захисту надано доступ до матеріалів досудового розслідування. Матеріали стосовно одного із учасників злочинної організації виділено в окреме провадження та зупинено у зв’язку з його розшуком.
За позовами прокуратури незаконно відчужені об’єкти на суму понад 111 млн грн вже повернуті територіальній громаді м. Києва. На решту майна накладено арешт та вживаються заходи щодо його повернення власникам.
Також у межах виділеного кримінального провадження розслідується ще близько 50 фактів незаконного вибуття об’єктів нерухомості з власності на підставі підроблених документів.
Нагадаємо, у Києві оголосили у розшук забудовника-організатора злочинної групи, яка завдала Міністерству енергетики та захисту довкілля України шкоду на суму понад 2,6 мільйона гривень.