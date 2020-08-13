В Киеве завершили следствие в отношении завладения землей и недвижимостью на более чем 200 млн грн
Киев • УНН
КИЕВ. 13 августа. УНН. В Киеве завершили следствие в отношении преступной организации "регистраторов" и судей, которые подозреваются в завладении землей и помещениями на более 200 млн грн. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Офис Генерального прокурора.
"... завершено досудебное расследование в многоэпизодным уголовном производстве в отношении членов преступной организации и двух судей по фактам завладения участниками преступной организации объектами недвижимости государственной, коммунальной и частной собственности на сумму более 200 млн грн", - сказано в сообщении.
Отмечается, что досудебным расследованием установлено, что бывший руководитель райотдела Государственной исполнительной службы Украины в Донецкой области и частный предприниматель из города Донецк создали филиал коммунального предприятия, который был аккредитован Минюстом как субъект государственной регистрации. Государственные регистраторы филиала передали подозреваемым ключи доступа в Государственный реестр вещных прав, а один из них использовал поддельный паспорт гражданина Украины.
В течение 2017-2019 годов таким образом участники преступной организации завладели земельными участками, жилыми и нежилыми помещениями на территории города Киева. Вследствие их действий территориальной общине города Киева нанесен ущерб на сумму 111 млн грн, государству - на сумму 41 млн грн, физическим и юридическим лицам - на сумму 50 млн грн.
Легализовали имущество, полученное преступным путем, участники преступной организации при содействии судей судебных органов Донецкой и Херсонской областей. Они получали положительные решения по гражданским делам, на основании которых осуществляли регистрационные действия в отношении недвижимого имущества.
Сейчас пострадавшим и стороне защиты предоставлен доступ к материалам досудебного расследования. Материалы в отношении одного из участников преступной организации выделено в отдельное производство и приостановлено в связи с его розыском.
По искам прокуратуры незаконно отчужденные объекты на сумму более 111 млн грн уже возвращены территориальной общине г. Киев. На остальное имущество наложен арест и принимаются меры относительно его возвращения владельцам.
Также в рамках выделенного уголовного производства расследуется еще около 50 фактов незаконного выбытия объектов недвижимости из собственности на основании поддельных документов.
Напомним, в Киеве объявили в розыск застройщика-организатора преступной группы, которая нанесла Министерству энергетики и защиты окружающей среды Украины ущерб на сумму свыше 2,6 миллиона гривен.