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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 85690 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 102358 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 127413 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 107715 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 127810 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101358 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102162 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104064 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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В Киеве завершили следствие в отношении завладения землей и недвижимостью на более чем 200 млн грн

В Киеве завершили следствие в отношении завладения землей и недвижимостью на более чем 200 млн грн

Киев  •  УНН

 • 12154 просмотра

КИЕВ. 13 августа. УНН. В Киеве завершили следствие в отношении преступной организации "регистраторов" и судей, которые подозреваются в завладении землей и помещениями на более 200 млн грн. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Офис Генерального прокурора.

"... завершено досудебное расследование в многоэпизодным уголовном производстве в отношении членов преступной организации и двух судей по фактам завладения участниками преступной организации объектами недвижимости государственной, коммунальной и частной собственности на сумму более 200 млн грн", - сказано в сообщении.

Отмечается, что досудебным расследованием установлено, что бывший руководитель райотдела Государственной исполнительной службы Украины в Донецкой области и частный предприниматель из города Донецк создали филиал коммунального предприятия, который был аккредитован Минюстом как субъект государственной регистрации. Государственные регистраторы филиала передали подозреваемым ключи доступа в Государственный реестр вещных прав, а один из них использовал поддельный паспорт гражданина Украины.

В течение 2017-2019 годов таким образом участники преступной организации завладели земельными участками, жилыми и нежилыми помещениями на территории города Киева. Вследствие их действий территориальной общине города Киева нанесен ущерб на сумму 111 млн грн, государству - на сумму 41 млн грн, физическим и юридическим лицам - на сумму 50 млн грн.

Легализовали имущество, полученное преступным путем, участники преступной организации при содействии судей судебных органов Донецкой и Херсонской областей. Они получали положительные решения по гражданским делам, на основании которых осуществляли регистрационные действия в отношении недвижимого имущества.

Сейчас пострадавшим и стороне защиты предоставлен доступ к материалам досудебного расследования. Материалы в отношении одного из участников преступной организации выделено в отдельное производство и приостановлено в связи с его розыском.

По искам прокуратуры незаконно отчужденные объекты на сумму более 111 млн грн уже возвращены территориальной общине г. Киев. На остальное имущество наложен арест и принимаются меры относительно его возвращения владельцам.

Также в рамках выделенного уголовного производства расследуется еще около 50 фактов незаконного выбытия объектов недвижимости из собственности на основании поддельных документов.

Напомним, в Киеве объявили в розыск застройщика-организатора преступной группы, которая нанесла Министерству энергетики и защиты окружающей среды Украины ущерб на сумму свыше 2,6 миллиона гривен.

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