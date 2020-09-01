У двох українських портах викрили мільйонні махінації на послугах із буксирування
Київ • УНН
КИЇВ. 1 вересня. УНН. Національна поліція викрила шахрайську "схему" заволодіння коштами на послугах із буксирування. Зазначається, що лише одного з численних іноземних операторів ошукали на суму понад 2 мільйони гривень. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу МВС.
"В ході слідства поліцейські встановили, що організаторами злочинної "схеми" виступають посадові особи комерційної структури, а саме – морського агента, що надає відповідні послуги у морських портах Миколаєва та Чорноморська", - йдеться у повідомленні.
Повідомляється, що для цього підприємство уклало кілька договорів надання послуг з іншими товариствами, зокрема буксирних. Так, відповідно до угод, останні надають послуги з буксирування суден замовника (морського агента) за вже визначеними тарифами, а той своєю чергою надає рахунки судновласникам для оплати.
Також для незаконного заволодіння коштами судновласників посадовці комерційної структури перед тим, як надсилати такі рахунки безпосередньо кінцевому платнику, фабрикували платежі буксирної компанії. У них завищували вартість наданих послуг до 50 відсотків від фактичних рахунків.
"За попередніми даними, тільки за січень-травень 2020 року за такою "схемою" лише одного з численних іноземних операторів ошукали на суму понад два мільйони гривень", - зазначається у повідомленні.
Повідомляється, що у понеділок, 31 серпня, оперативники та слідчі поліції провели санкціоновані обшуки в офісах суб’єктів господарської діяльності, а також за місцем мешкання осіб, причетних до злочину. Процесуальні заходи проводилися на території Одеської та Миколаївської областей.
Крім того, з метою забезпечення відшкодування завданих збитків на рахунки комерційної структури – морського агента, що відкриті за кордоном та на які надходили кошти від іноземних контрагентів, накладено арешти.
"Досудове розслідування проводиться у межах кримінального провадження, відкритого за ч. 4 ст. 190 (шахрайство) та ч. 2 ст. 364 (Зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, на Дніпропетровщині викрили незаконну схему привласнення нерухомості на мільйони гривень.