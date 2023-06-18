В двух районах Днепропетровщины частично отсутствует водоснабжение - ВМД

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"Вследствие террористического акта, который вызвала россия на Каховской ГЭС, в населенных пунктах Никопольского и частично Криворожского районов Днепропетровщины отсутствует централизованное водоснабжение.

Ежедневно работники ГСЧС доставляют воду, чтобы удовлетворить социально-бытовые потребности жителей", - говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что организовано несколько пунктов подвоза воды одновременно, где спасатели вместе с коммунальными службами и общественными организациями обеспечивают граждан питьевой и технической водой.

Дополнение

Вода в колодцах и каптажах на территориях, затопленных в результате теракта россиян на Каховской ГЭС, является опасной. В Минздраве призывают не употреблять воду из подобных источников.

В Министерстве здравоохранения Украины заявили, что очистить загрязненную после прорыва дамбы воду эффективнее всего можно таблетками для обеззараживания.