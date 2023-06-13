Як очистити забруднену внаслідок прориву дамби воду: у МОЗ дали рекомендації

КИЇВ. 14 червня. УНН. В Міністерстві охорони здоров'я України заявили, що очистити забруднену після прориву дамби воду ефективніше всього можна таблетками для знезараження. Про це йдеться в повідомленні прес-служби МОЗ у Telegram, пише УНН.