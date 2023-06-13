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Як очистити забруднену внаслідок прориву дамби воду: у МОЗ дали рекомендації

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 червня. УНН. В Міністерстві охорони здоров'я України заявили, що очистити забруднену після прориву дамби воду ефективніше всього можна таблетками для знезараження. Про це йдеться в повідомленні прес-служби МОЗ у Telegram, пише УНН.

Як очистити забруднену внаслідок прориву дамби воду: у МОЗ дали рекомендації

Деталі

Як заявили в МОЗ, на територіях, що постраждали від затоплень внаслідок підриву Каховської ГЕС, небезпечно використовувати неочищену воду з відкритих водойм, а також колодязів та каптажів.

І найефективнішим способом очищення води від збудників хвороб є таблетки для знезараження.

В міністерстві запевнили, що такі таблетки поставляються у постраждалі області централізовано. Їх можна отримати в Центрах контролю та профілактики хвороб, місцевої влади, або ж у виїзних бригад центрів МОЗ, які наразі працюють у постраждалих регіонах.

На підтоплених територіях вже сформований кількамісячний запас таблеток для знезараження води, зазначили у відомстві. 

"Такі таблетки знищують віруси, бактерії, бактеріальні спори, цисти, грибки, водорості, найпростіших та віруси. Доведена їхня ефективність проти мікроорганізмів, що спричиняють захворювання на черевний тиф, дизентерію, холеру, поліомієліт та інші гострі кишкові інфекції”, -повідомили в МОЗ.

Як використовувати таблетки для знезараження?

-Чітко дотримуйтеся дозування води вказаного в інструкції. Не використовуйте в одній ємності таблетки з різною кількістю діючої речовини
-Пам'ятайте, щоб таблетка почала діяти, після її розчинення у воді має пройти щонайменше 30 хвилин.
-Не вживайте очищену воду раніше цього періоду часу. 

Доповнення

У МОЗ повідомили , що на півдні постійно моніториться стан питної води у водопроводі, свердловинах та колодязях, а також здійснюється моніторинг води з поверхневих водойм.

Спалаху інфекційних хвороб, які можуть виникнути на Херсонщині через затоплення внаслідок підриву Каховської ГЕС, наразі не зафіксовано.

У разі потенційних спалахів інфекційних хвороб централізованими медичними хабами стануть лікарні Херсонщини, Миколаївщини та Дніпропетровщини. Наразі там розгортають додаткові інфекційні ліжка, перевіряють та забезпечують лікарні необхідними препаратами.

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