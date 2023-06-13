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Как очистить загрязненную в результате прорыва дамбы воду: в Минздраве дали рекомендации

Киев • УНН

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КИЕВ. 14 июня. УНН. В Министерстве здравоохранения Украины заявили, что очистить загрязненную после прорыва дамбы воду эффективнее всего можно таблетками для обеззараживания. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минздрава в Telegram, пишет УНН.

Как очистить загрязненную в результате прорыва дамбы воду: в Минздраве дали рекомендации

Детали

Как заявили в Минздраве, на территориях, пострадавших от затоплений в результате подрыва Каховской ГЭС, опасно использовать неочищенную воду из открытых водоемов, а также колодцев и каптажей.

И самым эффективным способом очистки воды от возбудителей болезней являются таблетки для обеззараживания.

В министерстве заверили, что такие таблетки поставляются в пострадавшие области централизованно. Их можно получить в Центрах контроля и профилактики болезней, местной власти, или же у выездных бригад центров Минздрава, которые сейчас работают в пострадавших регионах.

На подтопленных территориях уже сформирован многомесячный запас таблеток для обеззараживания воды, отметили в ведомстве. 

"Такие таблетки уничтожают вирусы, бактерии, бактериальные споры, цисты, грибки, водоросли, простейших и вирусы. Доказана их эффективность против микроорганизмов, вызывающих заболевания брюшным тифом, дизентерией, холерой, полиомиелит и другие острые кишечные инфекции”, - сообщили в Минздраве.

Как использовать таблетки для обеззараживания?

-Четко придерживайтесь дозировки воды указанной в инструкции. Не используйте в одной емкости таблетки с разным количеством действующего вещества
-Чтобы таблетка начала действовать после ее растворения в воде должно пройти не менее 30 минут.
-Не употребляйте очищенную воду раньше этого периода времени. 

Дополнение

В Минздраве сообщили, что на юге постоянно мониторится состояние питьевой воды в водопроводе, скважинах и колодцах, а также осуществляется мониторинг воды из поверхностных водоемов.

Вспышки инфекционных болезней, которые могут возникнуть на Херсонщине из-за затопления в результате подрыва Каховской ГЭС, пока не зафиксировано.

В случае потенциальных вспышек инфекционных болезней централизованными медицинскими хабами станут больницы Херсонщины, Николаевщины и Днепропетровщины.

Сейчас в определенных учреждениях разворачивают дополнительные инфекционные койки, проверяют и обеспечивают больницы необходимыми препаратами.

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