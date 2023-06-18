У двох районах Дніпропетровщини частково відсутнє водопостачання - ВМС
Київ • УНН
КИЇВ. 18 червня. УНН. Внаслідок російського підриву Каховської дамби у населених пунктах Нікопольського та частково Криворізького районів Дніпропетровської області відсутнє централізоване водопостачання. Рятувальники щодня привозять мешканцям воду. Про це повідомляє УНН із посиланням на міністерство внутрішніх справ України.
Цитата
"Внаслідок терористичного акту, що спричинила росія на Каховській ГЕС, у населених пунктах Нікопольського та частково Криворізького районів Дніпропетровщини відсутнє централізоване водопостачання.
Щодня працівники ДСНС доставляють воду, аби задовольнити соціально-побутові потреби мешканців", -йдеться у повідомленні.
Деталі
Зазначається, що організовано кілька пунктів підвозу води одночасно, де рятувальники разом із комунальними службами та громадськими організаціями забезпечують громадян питною й технічною водою.
Доповнення
Ситуація із забезпеченням водою міста Кривий Ріг є складною, деякі райони міста можуть тимчасово залишиться без водопровідної води. Про це повідомив начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул
Додамо
Вода в криницях та каптажах на територіях, затоплених внаслідок теракту росіян на Каховській ГЕС, є небезпечною. У МОЗ закликають не вживати воду з подібних джерел.
В Міністерстві охорони здоров'я України заявили, що очистити забруднену після прориву дамби воду ефективніше всього можна таблетками для знезараження.