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У двох районах Дніпропетровщини частково відсутнє водопостачання - ВМС

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 червня. УНН. Внаслідок російського підриву Каховської дамби у населених пунктах Нікопольського та частково Криворізького районів Дніпропетровської області відсутнє централізоване водопостачання. Рятувальники щодня привозять мешканцям воду. Про це повідомляє УНН із посиланням на міністерство внутрішніх справ України.

У двох районах Дніпропетровщини частково відсутнє водопостачання - ВМС

Цитата

"Внаслідок терористичного акту, що спричинила росія на Каховській ГЕС, у населених пунктах Нікопольського та частково Криворізького районів Дніпропетровщини відсутнє централізоване водопостачання. 

Щодня працівники ДСНС доставляють воду, аби задовольнити соціально-побутові потреби мешканців", -йдеться у повідомленні.

Деталі

Зазначається, що організовано кілька пунктів підвозу води одночасно, де рятувальники разом із комунальними службами та громадськими організаціями забезпечують громадян питною й технічною водою.

Доповнення

Ситуація із забезпеченням водою міста Кривий Ріг є складною, деякі райони міста можуть тимчасово залишиться без водопровідної води. Про це повідомив начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул

Додамо

Вода в криницях та каптажах на територіях, затоплених внаслідок теракту росіян на Каховській ГЕС, є небезпечною. У МОЗ закликають не вживати воду з подібних джерел.

В Міністерстві охорони здоров'я України заявили, що очистити забруднену після прориву дамби воду ефективніше всього можна таблетками для знезараження.

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