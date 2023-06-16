Ситуація з водою у Кривому Розі складна, частина міста може тимчасово залишиться без водопровідної води

Цитата

"Ситуація із водою складна. Дуже складна. Резерву у Південному водосховищі залишилося на 1,5 місяця. Каховка падає і зрозуміло, що найближчими роками звідти води не буде. Економія води найближчими місяцями тільки збільшуватиметься. І ризик того, що частина міста на якийсь час залишиться без водопровідної води, як зараз Марганець та Покров – високий", написав Вілкул.

Деталі

За словами Вілкула, економія води найближчими місяцями тільки збільшуватиметься.

Також він повідомив, що вже почалось будівництво каналу "Ігнулець - Південне", який допоможе заповнити дефіцит питної води у регіоні. Зараз на будівництві працює 10 одиниць техніки. Всього потрібно буде зробити перекід води більше, ніж на 30 кілометрів. За його словами, потрібно зробити в аварійному режимі те, що ніхто ніколи не робив.

Доповнення

Через підрив дамби з 8 червня припинилося водопостачання з Каховського водосховища у водосховище "Південне", яке забезпечує водою 70% Кривого Рогу.



