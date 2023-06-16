Ситуация с водой в Кривом Роге сложная, часть города может временно останется без водопроводной воды

Цитата

"Ситуация с водой сложная. Очень сложная. Резерва в Южном водохранилище осталось на 1,5 месяца. Каховка падает и понятно, что в ближайшие годы оттуда воды не будет. Экономия воды в ближайшие месяцы будет только увеличиваться. И риск того, что часть города на какое-то время останется без водопроводной воды, как сейчас Марганец и Покров – высок", написал Вилкул.

Детали

По словам Вилкула, экономия воды в ближайшие месяцы будет только увеличиваться.

Также он сообщил, что уже началось строительство канала "Игнулец - Южное", который поможет восполнить дефицит питьевой воды в регионе. Сейчас на строительстве работает 10 единиц техники. Всего нужно будет сделать перекид воды больше, чем на 30 километров. По его словам, нужно сделать в аварийном режиме то, что никто никогда не делал.

Дополнение

Из-за подрыва дамбы с 8 июня прекратилось водоснабжение из Каховского водохранилища в водохранилище "Южное", которое обеспечивает водой 70% Кривого Рога.



