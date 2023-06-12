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Підрив Каховської ГЕС: Через місяць 70% Кривого Рогу може залишитись без води, якщо не економити

Київ • УНН

 • 668208 перегляди

КИЇВ. 12 червня. УНН. Через підрив дамби з 8 червня припинилося водопостачання з Каховського водосховища у водосховище "Південне", яке забезпечує водою 70% Кривого Рогу. Якщо мешканці міста не почнуть економити воду, то вже через місяць доступними будуть лише 30% води. Голова Ради Кривого Рогу Олександр Вілкул повідомляє у Telegram, пише УНН.

Підрив Каховської ГЕС: Через місяць 70% Кривого Рогу може залишитись без води, якщо не економити

Цитата 

"В четвер (8 червня – ред.) о 03:20 ночі рівень впав нижче за наш водозабір. Це означає, що у наше водосховище "Південне" перестала надходити каховська вода – наявна система для перекачування води із Каховського водосховища у "Південне", від якого подається вода на 70% міста, стала неможливою…

Це той випадок, коли розвиток ситуації дійсно залежить від кожного з вас.

Перший варіант – не економимо і через місяць 70% міста залишається без води. Другий варіант – економимо та виграємо час для проведення необхідних робіт. Інших варіантів немає.

Промислові підприємства вже до мінімуму скоротили споживання, у села поряд із містом, на які воду подає "Кривбасводоканал", вода подається 4 години на день. Але головний споживач води – населення міста. І дуже важливо всім скоротити споживання води на 40%. Це має зробити кожен", - йдеться у повідомленні. 

Деталі

Вілкул закликав мешканців Кривого Рогу зменшити споживання води на 40%. Адже, у разі відсутності скорочення споживання, через місяць 70% міста залишиться без водопостачання. 

Він наголосив, що на Нікопольщині водопостачання вже припинене у Покрові, Марганці, частині Покровської громади, Томаківській, Мирівській та Червоногригорівській територіальних громадах.

Нагадаємо 

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що люди, які постраждали від теракту на Каховський ГЕС отримують компенсацію.

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