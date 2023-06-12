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Подрыв Каховской ГЭС: Через месяц 70% Кривого Рога может остаться без воды, если не экономить

Киев • УНН

 • 668208 просмотра

КИЕВ. 12 июня. УНН. Из-за подрыва дамбы с 8 июня прекратилось водоснабжение из Каховского водохранилища в водохранилище "Южное", которое обеспечивает водой 70% Кривого Рога. Если жители города не начнут экономить воду, то уже через месяц доступными будут только 30% воды. Глава Совета Кривого Рога Александр Вилкул сообщает в Telegram, пишет УНН.

Подрыв Каховской ГЭС: Через месяц 70% Кривого Рога может остаться без воды, если не экономить

Цитата 

"В четверг (8 июня – ред.) в 03:20 ночи уровень упал ниже нашего водозабора. Это означает, что в наше водохранилище "Южное" перестала поступать каховская вода – имеющаяся система для перекачки воды из Каховского водохранилища в "Южное", от которого подается вода на 70% города, стала невозможной…

Это тот случай, когда развитие ситуации действительно зависит от каждого из вас.

Первый вариант – не экономим и через месяц 70% города остается без воды. Второй вариант – экономим и выигрываем время для проведения необходимых работ. Других вариантов нет.

Промышленные предприятия уже до минимума сократили потребление, в села рядом с городом, на которые воду подает "Кривбассводоканал", вода подается 4 часа в день. Но главный потребитель воды – население города. И очень важно всем сократить потребление воды на 40%. Это должен сделать каждый", - говорится в сообщении. 

Детали

Вилкул призвал жителей Кривого Рога уменьшить потребление воды на 40%. Ведь, в случае отсутствия сокращения потребления, через месяц 70% города останется без водоснабжения. 

Он отметил, что на Никопольщине водоснабжение уже прекращено в Покрове, Марганце, части Покровской громады, Томаковской, Мировской и Червоногригорьевской территориальных громадах.

Напомним 

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что люди, которые пострадали от теракта на Каховский ГЭС получают компенсацию.

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