В двух городах Брянской области россии случился "хлопок"
Киев • УНН
КИЕВ. 13 декабря. УНН. Российские Telegram-каналы сообщают, ссылаясь на местных жителей, о взрывах в двух местах в приграничной Брянской области: в городе Клинце и в поселке Климово.
Об этом пишет УНН со ссылкой на российскую службу BBC.
Детали
В городе Клинцы, как сообщается, произошел мощный взрыв, вероятно, в районе воинской части. Этот город расположен примерно в 60 км от границы с Черниговской областью Украины. В нем, согласно данным из открытых источников, дислоцирован мотострелковый полк.
О Климове — поселка примерно в 30 км от украинской границы — информации меньше: просто пишут о взрывах и, вероятно, пожар. Там расположен военный аэродром.
Добавим
После серии “хлопка” во временно оккупированном Крыму на буровых платформах, в штабе Черноморского флота, на военных складах, преступная мобилизация и подрыв Крымского моста окончательно разрушили российскую идею о так называемой безопасности и всесильную российскую ПВО.