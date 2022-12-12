В двух городах Брянской области россии случился "хлопок"

Детали

В городе Клинцы, как сообщается, произошел мощный взрыв, вероятно, в районе воинской части. Этот город расположен примерно в 60 км от границы с Черниговской областью Украины. В нем, согласно данным из открытых источников, дислоцирован мотострелковый полк.

О Климове — поселка примерно в 30 км от украинской границы — информации меньше: просто пишут о взрывах и, вероятно, пожар. Там расположен военный аэродром.

Добавим

После серии “хлопка” во временно оккупированном Крыму на буровых платформах, в штабе Черноморского флота, на военных складах, преступная мобилизация и подрыв Крымского моста окончательно разрушили российскую идею о так называемой безопасности и всесильную российскую ПВО.