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Серія "бавовни" у Криму та підрив Кримського мосту зруйнували ідею про "безпеку" та "всесильну" російську ППО

Серія "бавовни" у Криму та підрив Кримського мосту зруйнували ідею про "безпеку" та "всесильну" російську ППО

Київ • УНН

 • 3099655 перегляди

КИЇВ. 7 грудня. УНН. Після серії «бавовни» в тимчасово окупованому Криму на бурових платформах, у штабі Чорноморського флоту, на військових складах, злочинна мобілізація та підрив Кримського мосту остаточно зруйнували російську ідею про так звану безпеку та всесильну російську ППО. Про це повідомила постійний представник Президента в Автономній Республіці Крим Таміла Ташева під час брифінгу, передає УНН.

Цитат

"Після серії "бавовни" на бурових платформах, у штабі Чорноморського флоту, на авіабазі Новофедорівка, на військових складах, окупанти були змушені повернутися до свого головного наративу. Однак злочинна мобілізація та підрив незаконного Кримського мосту остаточно зруйнували російську ідею про так звану безпеку та всесильну ППО ( рф – ред.)", - сказала Ташева.

Вона зазначила, що фактично кінець серпня, початок вересня став точкою відліку, коли військово-політична обстановка в окупованому Криму почала змінюватися.

"Через це наратив трансформувався в "гарантовано забезпечити безпеку кримчан". Хоча головною загрозою для кримчан були та залишаються самі окупанти", - сказала Ташева.

Окрім того, Ташева зазначила, що усі дії окупаційних адміністрацій нібито для захисту півострова насправді є звичайним укріпленням бойових позицій, а перевірка підвалів і бомбосховищ розпочалася через зміну настроїв населення й тиск на окупантів.

Доповнення

Зранку 8 жовтня на керчинському мосту в Криму стався вибух.

The New York Times повідомляло, що удар по летовищу на території тимчасово-окупованого Криму завдали Збройні Сили України.

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