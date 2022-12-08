Серия "хлопка" в Крыму и подрыв Крымского моста разрушили идею о "безопасности" и "всесильной" российской ПВО
Киев • УНН
КИЕВ. 7 декабря. УНН. После серии «хлопка» во временно оккупированном Крыму на буровых платформах, в штабе Черноморского флота, на военных складах, преступная мобилизация и подрыв Крымского моста окончательно разрушили российскую идею о так называемой безопасности и всесильной российской ПВО. Об этом сообщила постоянный представитель Президента в Автономной Республике Крым Тамила Ташева во время брифинга, передает УНН.
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"После серии "хлопка" на буровых платформах, в штабе Черноморского флота, на авиабазе Новофедоровка, на военных складах, оккупанты были вынуждены вернуться к своему главному нарративу. Однако преступная мобилизация и подрыв незаконного Крымского моста окончательно разрушили российскую идею о так называемой безопасности и всесильной ПВО (рф – ред.)", - сказала Ташева.
Она отметила, что фактически конец августа, начало сентября стало точкой отсчета, когда военно-политическая обстановка в оккупированном Крыму начала меняться.
"Из-за этого нарратив трансформировался в "гарантированно обеспечить безопасность крымчан". Хотя главной угрозой для крымчан были и остаются сами оккупанты", - сказала Ташева.
Кроме того, Ташева отметила, что все действия оккупационных администраций якобы для защиты полуострова на самом деле являются обычным укреплением боевых позиций, а проверка подвалов и бомбоубежищ началась из-за смены настроений населения и давления на оккупантов.
Дополнение
Утром 8 октября на керчинском мосту в Крыму произошел взрыв.
The New York Times сообщало, что удар по аэродрому на территории временно-оккупированного Крыма нанесли Вооруженные Силы Украины.