Кримський міст відкрили для автомобілів після вибуху - росЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 5 грудня. УНН. Російські ЗМІ повідомили про відкриття автомобільної частини кримського мосту після вибуху, пише УНН.
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РосЗМІ з посиланням на упрдор "Тамань" повідомляють, що "автомобільну частину Кримського мосту відкрили для руху, всіх чотири постраждалі прольоти замінено".
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Зранку 8 жовтня на керчинському мосту в Криму стався вибух.
Вибух на кримському мосту погіршив логістику окупантів.
росія хотіла відновити кримський міст до 1 липня 2023 року.