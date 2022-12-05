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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
31 березня, 19:27 • 27011 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

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Кримський міст відкрили для автомобілів після вибуху - росЗМІ

Кримський міст відкрили для автомобілів після вибуху - росЗМІ

Київ • УНН

 • 1017563 перегляди

КИЇВ. 5 грудня. УНН. Російські ЗМІ повідомили про відкриття автомобільної частини кримського мосту після вибуху, пише УНН.

Деталі

РосЗМІ з посиланням на упрдор "Тамань" повідомляють, що "автомобільну частину Кримського мосту відкрили для руху, всіх чотири постраждалі прольоти замінено".

Доповнення

Зранку 8 жовтня на керчинському мосту в Криму стався вибух.

Вибух на кримському мосту погіршив логістику окупантів.

росія хотіла відновити кримський міст до 1 липня 2023 року.

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