Крымский мост открыли для автомобилей после взрыва - росСМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 5 декабря. УНН. Российские СМИ сообщили об открытии автомобильной части крымского моста после взрыва, пишет УНН.
Детали
РосСМИ со ссылкой на упрдор "Тамань" сообщают, что "автомобильную часть Крымского моста открыли для движения, все четыре пострадавших пролета заменены".
Дополнение
Утром 8 октября на керчинском мосту в Крыму произошел взрыв.
Взрыв на крымском мосту ухудшил логистику оккупантов.
россия хотела восстановить крымский мост к 1 июля 2023 года.