Удар по аеродрому в Криму завдали ЗСУ – The New York Times
Київ • УНН
КИЇВ. 9 серпня. УНН. Удар по летовищу на території тимчасово-окупованого Криму завдали Збройні Сили України. Про це The New York Times пише з посиланням на високопоставленого українського чиновника, передає УНН.
Деталі
Так, високопоставлений український військовий чиновник, обізнаний із ситуацією, заявив, що за атакою стоять українські сили.
Цитата
"Це була авіабаза, з якої регулярно злітали літаки для ударів по наших військах на південному фронті", – сказало джерело NYT.
Водночас чиновник не розкрив тип зброї, але уточнив, що вона українського виробництва.
Додамо
Сьогодні у тимчасово окупованому Криму, неподалік села Новофедорівка Сакського району, пролунали вибухи.
Пізніше окупанти підтвердили цю інформацію та заявили про НС на аеродромі. На дорозі з Новофедорівки до Саків відразу виникли пробки, а очевидці помітили "швидкі".
Міноборони рф списало вибухи на "детонацію боєприпасів".
Міністерство оборони України не може встановити причину займання на території аеродрому «Саки» у районі населеного пункту Новофедорівка у тимчасово окупованому росією Криму. Водночас там нагадали про правила пожежної безпеки та заборону куріння у невстановлених місцях.