Удар по аеродрому в Криму завдали ЗСУ – The New York Times

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Так, високопоставлений український військовий чиновник, обізнаний із ситуацією, заявив, що за атакою стоять українські сили.

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"Це була авіабаза, з якої регулярно злітали літаки для ударів по наших військах на південному фронті", – сказало джерело NYT.

Водночас чиновник не розкрив тип зброї, але уточнив, що вона українського виробництва.

Додамо

Сьогодні у тимчасово окупованому Криму, неподалік села Новофедорівка Сакського району, пролунали вибухи.

Пізніше окупанти підтвердили цю інформацію та заявили про НС на аеродромі. На дорозі з Новофедорівки до Саків відразу виникли пробки, а очевидці помітили "швидкі".

Міноборони рф списало вибухи на "детонацію боєприпасів".

Міністерство оборони України не може встановити причину займання на території аеродрому «Саки» у районі населеного пункту Новофедорівка у тимчасово окупованому росією Криму. Водночас там нагадали про правила пожежної безпеки та заборону куріння у невстановлених місцях.