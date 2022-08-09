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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
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Удар по аеродрому в Криму завдали ЗСУ – The New York Times

Удар по аеродрому в Криму завдали ЗСУ – The New York Times

Київ • УНН

 • 363782 перегляди

КИЇВ. 9 серпня. УНН. Удар по летовищу на території тимчасово-окупованого Криму завдали Збройні Сили України. Про це The New York Times пише з посиланням на високопоставленого українського чиновника, передає УНН.

Деталі

Так, високопоставлений український військовий чиновник, обізнаний із ситуацією, заявив, що за атакою стоять українські сили.

Цитата

"Це була авіабаза, з якої регулярно злітали літаки для ударів по наших військах на південному фронті", – сказало джерело NYT.

Водночас чиновник не розкрив тип зброї, але уточнив, що вона українського виробництва.

Додамо

Сьогодні у тимчасово окупованому Криму, неподалік села Новофедорівка Сакського району, пролунали вибухи.

Пізніше окупанти підтвердили цю інформацію та заявили про НС на аеродромі. На дорозі з Новофедорівки до Саків відразу виникли пробки, а очевидці помітили "швидкі".

Міноборони рф списало вибухи на "детонацію боєприпасів".

Міністерство оборони України не може встановити причину займання на території аеродрому «Саки» у районі населеного пункту Новофедорівка у тимчасово окупованому росією Криму. Водночас там нагадали про правила пожежної безпеки та заборону куріння у невстановлених місцях.

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