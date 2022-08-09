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Удар по аэродрому в Крыму нанесли ВСУ – The New York Times

Удар по аэродрому в Крыму нанесли ВСУ – The New York Times

Киев • УНН

 • 363777 просмотра

КИЕВ. 9 августа. УНН. Удар по аэродрому на территории временно-оккупированного Крыма нанесли Вооруженные Силы Украины. Об этом The New York Times пишет со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника, передает УНН.

Детали

Так, высокопоставленный украинский военный чиновник, осведомленный о ситуации, заявил, что за атакой стоят украинские силы.

Цитата

"Это была авиабаза, с которой регулярно взлетали самолеты для ударов по нашим войскам на южном фронте", – сказал источник NYT.

В то же время, чиновник не раскрыл тип оружия, но уточнил, что оно украинского производства.

Добавим

Сегодня во временно оккупированном Крыму, неподалеку от села Новофедоровка Сакского района, раздались взрывы.

Позже оккупанты подтвердили эту информацию и заявили о ЧС на аэродроме. На дороге из Новофедоровки в Саки сразу возникли пробки, а очевидцы заметили "скорые".

Минобороны рф списало взрывы на "детонацию боеприпасов".

Министерство обороны Украины не может установить причину возгорания на территории аэродрома «Саки» в районе населенного пункта Новофедоровка во временно оккупированном россией Крыму. В то же время там напомнили о правилах пожарной безопасности и запрете курения в неустановленных местах.

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