Удар по аэродрому в Крыму нанесли ВСУ – The New York Times
Киев • УНН
КИЕВ. 9 августа. УНН. Удар по аэродрому на территории временно-оккупированного Крыма нанесли Вооруженные Силы Украины. Об этом The New York Times пишет со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника, передает УНН.
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Так, высокопоставленный украинский военный чиновник, осведомленный о ситуации, заявил, что за атакой стоят украинские силы.
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"Это была авиабаза, с которой регулярно взлетали самолеты для ударов по нашим войскам на южном фронте", – сказал источник NYT.
В то же время, чиновник не раскрыл тип оружия, но уточнил, что оно украинского производства.
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Сегодня во временно оккупированном Крыму, неподалеку от села Новофедоровка Сакского района, раздались взрывы.
Позже оккупанты подтвердили эту информацию и заявили о ЧС на аэродроме. На дороге из Новофедоровки в Саки сразу возникли пробки, а очевидцы заметили "скорые".
Минобороны рф списало взрывы на "детонацию боеприпасов".
Министерство обороны Украины не может установить причину возгорания на территории аэродрома «Саки» в районе населенного пункта Новофедоровка во временно оккупированном россией Крыму. В то же время там напомнили о правилах пожарной безопасности и запрете курения в неустановленных местах.