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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
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У двох містах Брянської області росії трапилася "бавовна"

У двох містах Брянської області росії трапилася "бавовна"

Київ • УНН

 • 1356951 перегляди

КИЇВ. 13 грудня. УНН. Російські Telegram-канали повідомляють, посилаючись на місцевих жителів, про вибухи у двох місцях у прикордонній Брянській області: у місті Клинці та у селищі Климово. 

Про це пише УНН з посиланням на російську службу BBC.

Деталі

У місті Клинці, як повідомляється, стався потужний вибух, ймовірно, в районі військової частини. Це місто розташоване приблизно за 60 км від кордону з Чернігівською областю України. У ньому, згідно з даними з відкритих джерел, дислокований мотострілковий полк.

Про Климова — селища приблизно за 30 км від українського кордону — інформації менше: просто пишуть про вибухи і, ймовірно, пожежу. Там розташований військовий аеродром.

Додамо

Після серії “бавовни” в тимчасово окупованому Криму на бурових платформах, у штабі Чорноморського флоту, на військових складах, злочинна мобілізація та підрив Кримського мосту остаточно зруйнували російську ідею про так звану безпеку та всесильну російську ППО.

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