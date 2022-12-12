Деталі

У місті Клинці, як повідомляється, стався потужний вибух, ймовірно, в районі військової частини. Це місто розташоване приблизно за 60 км від кордону з Чернігівською областю України. У ньому, згідно з даними з відкритих джерел, дислокований мотострілковий полк.

Про Климова — селища приблизно за 30 км від українського кордону — інформації менше: просто пишуть про вибухи і, ймовірно, пожежу. Там розташований військовий аеродром.

Додамо

Після серії “бавовни” в тимчасово окупованому Криму на бурових платформах, у штабі Чорноморського флоту, на військових складах, злочинна мобілізація та підрив Кримського мосту остаточно зруйнували російську ідею про так звану безпеку та всесильну російську ППО.