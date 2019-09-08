В ДТП на трассе "Харьков-Симферополь" погибли четыре человека
Киев • УНН
КИЕВ. 8 сентября. УНН. Сегодня ночью на автодороге "Харьков-Симферополь", в пределах Запорожской области, столкнулись две легковушки, в результате чего четыре человека погибли, еще четверо попали в больницу. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в области.
По данным полиции, водитель Fiat Doblo выехал на встречную полосу движения и совершил столкновение с автомобилем "ВАЗ-2104", который двигался во встречном направлении.
"В результате аварии водитель автомобиля "ВАЗ", житель Мелитопольского района 1983 года рождения, и его две пассажирки, жительница Мелитопольского района, 1953 года рождения, и гражданка Турции 1963 года рождения, скончались на месте происшествия. Водитель автомобиля Fiat, военнослужащий 1984 года рождения, был доставлен в больницу, где от полученных травм скончался", - сообщили в полиции.
Также в сообщении говорилось о четырех пострадавших: двух малолетних детей, жителей Мелитополя, и двух жительниц Турции, которые ехали в "ВАЗ". Их госпитализировали.
"По данному факту возбуждено уголовное производство по признакам ч.3 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины", - добавили в полиции.
Ранее УНН сообщал, что оперуполномоченного будут судить за ДТП в Херсонской области.