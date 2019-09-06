Смертельна ДТП за участю поліцейського на Херсонщині: обвинувальний акт скеровано до суду
Київ • УНН
КИЇВ. 6 вересня. УНН. Оперуповноваженого поліції судитимуть за смертельне ДТП на Херсонщині. Про це УНН повідомили у пресслужбі Державного бюро розслідувань.
“Скеровано до суду обвинувальний акт щодо оперуповноваженого поліції, підозрюваного у порушенні правил дорожнього руху, внаслідок чого загинуло троє людей, в тому числі 9-річна дитина”, — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, 18 червня 2019 року на трасі Скадовськ-Каховка Херсонської області відбулось зіткнення автомобілів “ВАЗ-21099” та BMW. За кермом іномарки перебував старший оперуповноважений поліції, який з невідомих причин виїхав на смугу зустрічного руху. В результаті зіткнення пасажири автомобіля “ВАЗ” — чоловік та жінка — загинули на місці, 9-річна дівчинка отримала чисельні травми і згодом померла в лікарні.
20 червня Мелітопольський міжрайонний суд обрав працівнику поліції запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у сумі 192 тисяч гривень. Підозрюваний вніс заставу та вийшов з-під варти. Це рішення було оскаржено в Запорізькому апеляційному суді, і наразі підозрюваний перебуває під вартою.
Досудовим розслідуванням встановлено, що правоохоронець не мав водійського посвідчення. Цей факт підтверджується відомостями Регіонального сервісного центру МВС у Запорізькій області. Крім того, під час досудового розслідування правоохоронець відмовлявся надавати будь-які свідчення.
Кримінальне провадження скероване до суду за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель кількох осіб (ч. 3. ст. 286 Кримінального кодексу України).
У разі доведення вини, підозрюваному загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.