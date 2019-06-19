ДБР клопотатиме про арешт поліцейського за смертельну ДТП на Херсонщині

КИЇВ. 19 червня. УНН. Слідчі Державного бюро розслідувань готують клопотання до суду про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою для поліцейського, підозрюваного у спричиненні ДТП на Херсонщині, у якій загинула родина з дитиною. Слідчі ДБР також перевірять дії медиків, які надавали медичну допомогу неповнолітній дитині, яка померла у лікарні. Про це УНН повідомили у прес-службі ДБР.