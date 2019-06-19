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ДБР клопотатиме про арешт поліцейського за смертельну ДТП на Херсонщині

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 червня. УНН. Слідчі Державного бюро розслідувань готують клопотання до суду про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою для поліцейського, підозрюваного у спричиненні ДТП на Херсонщині, у якій загинула родина з дитиною. Слідчі ДБР також перевірять дії медиків, які надавали медичну допомогу неповнолітній дитині, яка померла у лікарні. Про це УНН повідомили у прес-службі ДБР.

ДБР клопотатиме про арешт поліцейського за смертельну ДТП на Херсонщині

Йдеться про ДТП, яка сталася неподалік селища Миколаївка за участю автомобілів "ВАЗ 21099" та BMW. За кермом останнього перебував старший оперуповноважений ГУ Нацполіції в АРК та місті Севастополі.

"Правоохоронець, який перебував за кермом автомобіля марки BMW, затриманий у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому повідомлено про підозру у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 286 КК України - порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, якщо вони спричинили загибель кількох осіб. Слідчі ДБР готують клопотання до суду про обрання підозрюваному міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою", - вказали у ДБР.

У разі доведення вини, оперуповноваженому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком від 5 до 10 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

"Крім того, слідчі ДБР перевірять дії лікарів, які надавали медичну допомогу неповнолітній дитині. Досудове розслідування відповідного кримінального провадження розпочате за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 140 (Неналежне виконання професійних обов'язків медичним або фармацевтичним працівником) КК України", - зазначили у бюро.

Нагадаємо, у ДТП на Херсонщині загинуло 3 осіб, двоє з них - діти.

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