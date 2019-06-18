У ДТП на Херсонщині загинуло 3 осіб, двоє з них - діти
Київ • УНН
КИЇВ. 18 червня. УНН. Під час дорожно-транспортної події у Херсонській області водій з'їхав у канал, внаслідок чого загинуло 3 особи, двоє з них - діти 2002 та 2014 р.н. Про це повідомляє УНН із посиланням на прес-службу ДСНС України.
17 червня близько 10 год. до ДСНС надійшла інформація про зникнення трьох осіб, поблизу с. Магдалинівка Чаплинського району.
"Під час пошуку встановлено, що 16 червня водій легкового автомобіля рухаючись по автодорозі не впорався з керуванням та допустив з’їзд у Перекопський канал. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинуло 3 особи, чоловік (1984 р.н.) та 2 дитини (2002 р.н. та 2014 р.н.)", - йдеться у повідомленні рятувальників.
Повідомляється, що тіла всіх загиблих піднято з води.
До пошукових робіт залучалося 65 чол. та 7 од. техніки, з них від ДСНС 9 чол. та 3 од. техніки.
Нагадаємо, помер 19-річний українець, який потрапив у ДТП у Польщі.