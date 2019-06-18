В ДТП в Херсонской области погибли 3 человека, двое из них - дети
Киев • УНН
КИЕВ. 18 июня. УНН. Во время дорожно-транспортного происшествия в Херсонской области водитель съехал в канал, в результате чего погибли 3 человека, двое из них - дети 2002 и 2014 г.р. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.
17 июня около 10 часов. в ГСЧС поступила информация об исчезновении трех человек, вблизи с. Магдалиновка Чаплинского района.
"При поиске установлено, что 16 июня водитель легкового автомобиля, двигаясь по автодороге не справился с управлением и допустил съезд в Перекопский канал. В результате дорожно-транспортного происшествия погибли 3 человека, человек (1984 г.р.) и 2 ребенка (2002 г.р. и 2014 г.р.)", - говорится в сообщении спасателей.
Сообщается, что тела всех погибших были подняты из воды.
К поисковым работам привлекалось 65 чел. и 7 ед. техники, из них от ГСЧС 9 чел. и 3 ед. техники.
Напомним, умер 19-летний украинец, который попал в ДТП в Польше.