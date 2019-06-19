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ГБР будет просить арест для полицейского из-за смертельного ДТП в Херсонской области

Киев • УНН

 • 9029 просмотра

КИЕВ. 19 июня. УНН. Следователи Государственного бюро расследований готовят ходатайство в суд об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей для полицейского, подозреваемого в совершении ДТП в Херсонской области, в котором погибла семья с ребенком. Следователи ГБР также проверят действия медиков, оказывавших медицинскую помощь несовершеннолетнему ребенку, который умер в больнице. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГБР.

ГБР будет просить арест для полицейского из-за смертельного ДТП в Херсонской области

Речь идет о ДТП, которое произошло недалеко от поселка Николаевка с участием автомобилей "ВАЗ 21099" и BMW. За рулем последнего находился старший оперуполномоченный ГУ Нацполиции в АРК и Севастополе.

"Правоохранитель, находившийся за рулем автомобиля марки BMW, задержан в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Ему сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.3 ст. 286 УК Украины - нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, если они повлекли гибель нескольких лиц. Следователи ГБР готовят ходатайство в суд об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей", - указали в ГБР.

В случае доказательства вины, оперуполномоченному грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 10 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

"Кроме того, следователи ГБР проверят действия врачей, которые оказывали медицинскую помощь несовершеннолетнему ребенку. Досудебное расследование соответствующего уголовного производства начато по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 140 (ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником) УК Украины", - отметили в бюро.

Напомним, в ДТП в Херсонской области погибли 3 человека, двое из них - дети.

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