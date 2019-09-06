Смертельное ДТП с участием полицейского в Херсонской области: обвинительный акт направлен в суд

“Направлено в суд обвинительный акт по поводу оперуполномоченного полиции, подозреваемого в нарушении правил дорожного движения, в результате чего погибли три человека, в том числе 9-летний ребенок”, — говорится в сообщении.

Напомним, 18 июня 2019 года на трассе Скадовск-Каховка Херсонской области произошло столкновение автомобилей “ВАЗ-21099” и BMW. За рулем иномарки находился старший оперуполномоченный полиции, который по неизвестным причинам выехал на полосу встречного движения. В результате столкновения пассажиры автомобиля “ВАЗ” — мужчина и женщина — погибли на месте, 9-летняя девочка получила многочисленные травмы и впоследствии скончалась в больнице.

20 июня Мелитопольский межрайонный суд избрал сотруднику полиции меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в сумме 192 тысячи гривен. Подозреваемый внес залог и вышел из-под стражи. Это решение было обжаловано в Запорожском апелляционном суде, и сейчас подозреваемый находится под стражей.

Досудебным расследованием установлено, что правоохранитель не имел водительского удостоверения. Этот факт подтверждается сведениями Регионального сервисного центра МВД в Запорожской области. Кроме того, во время досудебного расследования правоохранитель отказывался давать какие-либо показания.

Уголовное производство направлено в суд по факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель нескольких лиц (ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины).

В случае доказательства вины, подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.