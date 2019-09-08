У ДТП на трасі "Харків-Симферополь" загинули четверо людей
Київ • УНН
КИЇВ. 8 вересня. УНН. Сьогодні вночі на автошляху "Харків-Симферополь", у межах Запорізької області, зіткнулися два легковики, внаслідок чого четверо людей загинули, ще четверо потрапили у лікарні. Про це повідомляє УНН із посиланням на відділ комунікації ГУНП в області.
За даними поліції, водій Fiat Doblo виїхав на зустрічну смугу руху та скоїв зіткнення з автомобілем "ВАЗ-2104", що рухався в зустрічному напрямку.
"Внаслідок аварії водій автомобіля "ВАЗ", мешканець Мелітопольського району 1983 року народження, та його дві пасажирки, мешканка Мелітопольського району, 1953 року народження, та громадянка Туреччини 1963 року народження, померли на місці події. Водій автомобіля Fiat, військовослужбовець 1984 року народження, був доставлений до лікарні, де від отриманих травм помер", - повідомили у поліції.
Також у повідомленні йшлося про чотирьох постраждалих: двох малолітніх дітей, жителів Мелітополя, та двох жительок Туреччини, що їхали у "ВАЗ". Їх госпіталізували.
"За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ознаками ч.3 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України", - додали у поліції.
Раніше УНН повідомляв, що оперуповноваженого судитимуть за ДТП на Херсонщині.