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В ГСЧС опубликовали поздравительный ролик ко Дню спасателя

В ГСЧС опубликовали поздравительный ролик ко Дню спасателя

Киев • УНН

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КИЕВ. 17 сентября. УНН. В воскресенье, 17 сентября, в Украине отмечают День спасателя. По этому случаю в ГСЧС поздравили всех работников чрезвычайной службы и опубликовали ролик, передает УНН.

Цитата

«Разве может человечность стать работой? Мужество – профессией? Риск – привычкой? Разве можно не прятаться от опасности, не замечать боль и не считать шрамы? Они действительно чрезвычайные – наши чрезвычайники. Спасатели и пожарные, саперы, верхолазы, водолазы и кинологи, психологи и медики - ребята и девушки. Спасибо за то, что вы есть и всегда готовы помочь. С Днем спасателя!», — говорится в видеопоздравлении.

Подробнее о дне спасателя читайте здесь

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