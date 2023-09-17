В ГСЧС опубликовали поздравительный ролик ко Дню спасателя

Цитата

«Разве может человечность стать работой? Мужество – профессией? Риск – привычкой? Разве можно не прятаться от опасности, не замечать боль и не считать шрамы? Они действительно чрезвычайные – наши чрезвычайники. Спасатели и пожарные, саперы, верхолазы, водолазы и кинологи, психологи и медики - ребята и девушки. Спасибо за то, что вы есть и всегда готовы помочь. С Днем спасателя!», — говорится в видеопоздравлении.

Подробнее о дне спасателя читайте здесь.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: ГСЧС с начала полномасштабного вторжения спасли 4 307 человек