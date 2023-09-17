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29 березня, 17:57 • 271161 перегляди

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29 березня, 17:57 • 357378 перегляди

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29 березня, 10:47 • 333680 перегляди

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29 березня, 07:30 • 298866 перегляди

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28 березня, 18:00 • 218854 перегляди

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У ДСНС опублікували привітальний ролик до Дня рятувальника

У ДСНС опублікували привітальний ролик до Дня рятувальника

Київ • УНН

 • 267311 перегляди

КИЇВ. 17 вересня. УНН. У неділю, 17 вересня, в Україні відзначають День рятувальника. З цієї нагоди у ДСНС привітали всіх працівників надзвичайної служби та опублікували ролик, передає УНН.

Цитата

«Хіба може людяність стати роботою? Мужність – професією? Ризик – звичкою? Хіба можна не ховатись від небезпеки, не помічати біль та не рахувати шрами? Вони й справді надзвичайні – наші надзвичайники. Рятувальники та вогнеборці, сапери, верхолази, водолази та кінологи, психологи й медики - хлопці та дівчата. Дякуємо за те, що ви є та завжди готові допомогти. З Днем рятівника!», — йдеться у відеопривітанні.

Докладніше про день рятувальника читайте тут

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: ДСНС від початку повномасштабного вторгнення врятували 4 307 людей

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