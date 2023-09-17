У ДСНС опублікували привітальний ролик до Дня рятувальника

Цитата

«Хіба може людяність стати роботою? Мужність – професією? Ризик – звичкою? Хіба можна не ховатись від небезпеки, не помічати біль та не рахувати шрами? Вони й справді надзвичайні – наші надзвичайники. Рятувальники та вогнеборці, сапери, верхолази, водолази та кінологи, психологи й медики - хлопці та дівчата. Дякуємо за те, що ви є та завжди готові допомогти. З Днем рятівника!», — йдеться у відеопривітанні.

Докладніше про день рятувальника читайте тут.

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