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День рятувальника: ліквідовують наслідки російських обстрілів, витягають людей з-під завалів

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 вересня. УНН. Сьогодні, 17 вересня, в Україні відзначається День рятувальника. Офіційно подія має назву – День працівників цивільного захисту України. Встановлена з 2008 року на підставі указу президента, пише УНН.

Повномасштабна російська агресія стала серйозним іспитом для українських рятувальників, який вони з честю витримали.

Сьогодні більшість викликів українських рятувальників стосуються ліквідації наслідків ворожих ракетних обстрілів та ракетних ударів.

Гасіння пожеж, розбір завалів, і, звісно, спасіння людей. Все це е можна виміряти сухою статистикою. Хоча, вона, дійсно вражає.

“Тисячі врятованих людей, більш ніж 100 тисяч ліквідованих пожеж, більше ніж 430 тисяч знешкоджених вибухонебезпечних предметів — українська незламність — це результат зокрема вашої праці, часто надзвичайно ризикованої”, — зазначив днями Володимир Зеленський на урочистостях з нагоди Дня рятувальника.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: ДСНС від початку повномасштабного вторгнення врятували 4 307 людей

На жаль, за час повномасштабного російського вторгнення аід час виконання своїх професійних обов’язків 80 українських рятувальників загинули, 287 співробітників ДСНС отримали поранення.

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