Рятувальники за добу 211 разів виїжджали на ліквідацію наслідків ворожих обстрілів

Деталі

Підрозділами ДСНС впродовж доби здійснено 211 виїздів на ліквідацію наслідків обстрілів окупантами населених пунктів та об’єктів інфраструктури, ліквідовано 25 пожеж та надано психологічну допомогу 22 особам.

З початку війни здійснено 116 тис. 455 виїздів, ліквідовано 16 тис. 334 пожежі, врятовано 4 тис. 322 особи, надано психологічну допомогу 226 тис. 388 особам.

Впродовж доби піротехнічні підрозділи ДСНС залучалися 148 разів, виявлено, вилучено і знешкоджено 422 одиниці вибухонебезпечних предметів, обстежено територію площею 251,34 гектар.

Найчастіше піротехнічні підрозділи працювали: в Харківській області 22 тисяч 745 разів, Київщині – 8 тисяч 722, Донеччині – 7 тисяч 913, Миколаївщині – 5 тисяч 969, Херсонщині – 7 тисяч 565, Чернігівщині – 4 тисячі 932, Сумщині – 2 тисячі 495, Черкащині – 1 тисяча 290.

Всього з початку широкомасштабного військового вторгнення російської федерації на території України знешкоджено 429 тисяч 740 одиниць вибухонебезпечних предметів та 2 тисячі 892 кг вибухової речовини, у тому числі 3 тисячі 093 одиниць авіаційних бомб. Обстежено територію площею понад 94 тисячі 463 гектар.

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