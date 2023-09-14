Рятувальники за добу 211 разів виїжджали на ліквідацію наслідків ворожих обстрілів
Київ • УНН
КИЇВ. 14 вересня. УНН. Впродовж минулої доби рятувальники ДСНС здійснили 211 виїздів на ліквідацію наслідків ворожих обстрілів населених пунктів. Виявлено, вилучено і знешкоджено 422 одиниці вибухонебезпечних предметів, повідомила служба, пише УНН.
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Підрозділами ДСНС впродовж доби здійснено 211 виїздів на ліквідацію наслідків обстрілів окупантами населених пунктів та об’єктів інфраструктури, ліквідовано 25 пожеж та надано психологічну допомогу 22 особам.
З початку війни здійснено 116 тис. 455 виїздів, ліквідовано 16 тис. 334 пожежі, врятовано 4 тис. 322 особи, надано психологічну допомогу 226 тис. 388 особам.
Впродовж доби піротехнічні підрозділи ДСНС залучалися 148 разів, виявлено, вилучено і знешкоджено 422 одиниці вибухонебезпечних предметів, обстежено територію площею 251,34 гектар.
Найчастіше піротехнічні підрозділи працювали: в Харківській області 22 тисяч 745 разів, Київщині – 8 тисяч 722, Донеччині – 7 тисяч 913, Миколаївщині – 5 тисяч 969, Херсонщині – 7 тисяч 565, Чернігівщині – 4 тисячі 932, Сумщині – 2 тисячі 495, Черкащині – 1 тисяча 290.
Всього з початку широкомасштабного військового вторгнення російської федерації на території України знешкоджено 429 тисяч 740 одиниць вибухонебезпечних предметів та 2 тисячі 892 кг вибухової речовини, у тому числі 3 тисячі 093 одиниць авіаційних бомб. Обстежено територію площею понад 94 тисячі 463 гектар.
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