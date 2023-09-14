Спасатели за сутки 211 раз выезжали на ликвидацию последствий вражеских обстрелов

Детали

Подразделениями ГСЧС в течение суток осуществлено 211 выездов на ликвидацию последствий обстрелов оккупантами населенных пунктов и объектов инфраструктуры, ликвидировано 25 пожаров и оказана психологическая помощь 22 лицам.

С начала войны осуществлено 116 тыс. 455 выездов, ликвидировано 16 тыс. 334 пожара, спасено 4 тыс. 322 человека, оказана психологическая помощь 226 тыс. 388 лицам.

В течение суток пиротехнические подразделения ГСЧС привлекались 148 раз, обнаружено, изъято и обезврежено 422 единицы взрывоопасных предметов, обследована территория площадью 251,34 гектар.

Чаще всего пиротехнические подразделения работали: в Харьковской области 22 тысяч 745 раз, Киевской области – 8 тысяч 722, Донецкой области – 7 тысяч 913, Николаевской области – 5 тысяч 969, Херсонской области – 7 тысяч 565, Черниговской области – 4 тысячи 932, Сумской области – 2 тысячи 495, Черкасской области – 1 тысяча 290.

Всего с начала широкомасштабного военного вторжения российской федерации на территории Украины обезврежено 429 тысяч 740 единиц взрывоопасных предметов и 2 тысячи 892 кг взрывчатого вещества, в том числе 3 тысячи 093 единиц авиационных бомб. Обследована территория площадью более 94 тысяч 463 гектар.

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