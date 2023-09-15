Зеленський відзначив роботу рятувальників ДСНС: "Тисячі врятованих людей - результат вашої праці"

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“Сьогодні ми всі тут, щоб подякувати українським нашим героїчним рятівникам, працівникам і працівницям ДСНС України. У вас значно більше, ніж просто робота. Ви підтримуєте реальну життєдіяльність і життєздатність усього нашого суспільства, наших міст і сіл", - повідомив Зеленський.

Він додав, що рятувальники України щодня стикаються з різними надзвичайними ситуаціями, викликаними російською агресією. Вони ліквідують наслідки обстрілів, гасять пожежі, рятують людей з-під завалів, розміновують територію, знищують російські боєприпаси, доставляють гуманітарну допомогу та відновлюють критичну інфраструктуру.

“Але за кожним проявом такої повсякденності – можливість наших людей жити і можливість України. Це тисячі врятованих людей, більш ніж 100 тисяч ліквідованих пожеж, більше ніж 430 тисяч знешкоджених вибухонебезпечних предметів – українська незламність – це результат зокрема вашої праці, часто надзвичайно ризикованої” , - сказав Зеленський.

Також він наголосив, що від початку повномасштабної війни 435 наших рятівників відзначені державними нагородами. Трьом працівникам ДСНС присвоєно звання Героя України.

“Є і інші цифри, які важливо усвідомлювати: 287 співробітників ДСНС були поранені під час виконання своїх службових обов’язків, 80 українських рятівників загинули, на жаль”, - сказав президент.

Після цього памʼять усіх загиблих співробітників ДСНС було вшановано хвилиною мовчання.

Доповнення

Також до Дня рятувальника президент нагородив як професійних рятувальників, так і звичайних громадян України, які врятували життя інших.

“І сьогодні, крім професійних рятівників, працівників ДСНС України, ми відзначаємо і відвагу звичайних людей, громадян України, які врятували життя інших. І я дякую усім вам, усім, хто рятує, за те, що ви рятуєте, і даєте нашій державі саме такий взірець, взірець самовідданості та зосередженості на інтересах держави та людей”, - сказав Зеленський.

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