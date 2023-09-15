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Зеленський відзначив роботу рятувальників ДСНС: "Тисячі врятованих людей - результат вашої праці"

Зеленський відзначив роботу рятувальників ДСНС: "Тисячі врятованих людей - результат вашої праці"

Київ • УНН

 • 186225 перегляди

КИЇВ. 15 вересня. УНН. Президент Україн Володимир Зеленський напередодні Дня рятівника відзначив роботу рятувальників ДСНС України, які під час повномасштабної війни росії проти України врятували тисячі людей. Однак він також згадав про 80 українських рятувальників, які загинули під час виконання службових обов'язків, передає УНН.

Цитата

“Сьогодні ми всі тут, щоб подякувати українським нашим героїчним рятівникам, працівникам і працівницям ДСНС України. У вас значно більше, ніж просто робота. Ви підтримуєте реальну життєдіяльність і життєздатність усього нашого суспільства, наших міст і сіл", - повідомив Зеленський.

Він додав, що рятувальники України щодня стикаються з різними надзвичайними ситуаціями, викликаними російською агресією. Вони ліквідують наслідки обстрілів, гасять пожежі, рятують людей з-під завалів, розміновують територію, знищують російські боєприпаси, доставляють гуманітарну допомогу та відновлюють критичну інфраструктуру.

“Але за кожним проявом такої повсякденності – можливість наших людей жити і можливість України. Це тисячі врятованих людей, більш ніж 100 тисяч ліквідованих пожеж, більше ніж 430 тисяч знешкоджених вибухонебезпечних предметів – українська незламність – це результат зокрема вашої праці, часто надзвичайно ризикованої” , - сказав Зеленський.

Також він наголосив, що від початку повномасштабної війни 435 наших рятівників відзначені державними нагородами. Трьом працівникам ДСНС присвоєно звання Героя України.

“Є і інші цифри, які важливо усвідомлювати: 287 співробітників ДСНС були поранені під час виконання своїх службових обов’язків, 80 українських рятівників загинули, на жаль”, - сказав президент.

Після цього памʼять усіх загиблих співробітників ДСНС було вшановано хвилиною мовчання.

Доповнення

Також до Дня рятувальника президент нагородив як професійних рятувальників, так і звичайних громадян України, які врятували життя інших.

“І сьогодні, крім професійних рятівників, працівників ДСНС України, ми відзначаємо і відвагу звичайних людей, громадян України, які врятували життя інших. І я дякую усім вам, усім, хто рятує, за те, що ви рятуєте, і даєте нашій державі саме такий взірець, взірець самовідданості та зосередженості на інтересах держави та людей”, - сказав Зеленський.

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