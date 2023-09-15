Зеленский отметил работу спасателей ГСЧС: "Тысячи спасенных людей - результат вашего труда"

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“Сегодня мы все здесь, чтобы поблагодарить украинских наших героических спасателей, работников и работниц ГСЧС Украины. У вас значительно больше, чем просто работа. Вы поддерживаете реальную жизнедеятельность и жизнеспособность всего нашего общества, наших городов и сел", - сообщил Зеленский.

Он добавил, что спасатели Украины ежедневно сталкиваются с различными чрезвычайными ситуациями, вызванными российской агрессией. Они ликвидируют последствия обстрелов, тушат пожары, спасают людей из-под завалов, разминируют территорию, уничтожают российские боеприпасы, доставляют гуманитарную помощь и восстанавливают критическую инфраструктуру.

“Но за каждым проявлением такой повседневности – возможность наших людей жить и возможность Украины. Это тысячи спасенных людей, более 100 тысяч ликвидированных пожаров, более 430 тысяч обезвреженных взрывоопасных предметов – украинская несокрушимость – это результат в частности вашего труда, часто чрезвычайно рискованного” , - сказал Зеленский.

Также он отметил, что с начала полномасштабной войны 435 наших спасателей отмечены государственными наградами. Трем работникам ГСЧС присвоено звание Героя Украины.

“Есть и другие цифры, которые важно осознавать: 287 сотрудников ГСЧС были ранены во время выполнения своих служебных обязанностей, 80 украинских спасателей погибли, к сожалению”, - сказал президент.

После этого память всех погибших сотрудников ГСЧС была почтили минутой молчания.

Дополнение

Также ко Дню спасателя президент наградил как профессиональных спасателей, так и обычных граждан Украины, которые спасли жизни других.

“И сегодня, кроме профессиональных спасателей, работников ГСЧС Украины, мы отмечаем и отвагу обычных людей, граждан Украины, которые спасли жизни других. И я благодарю всех вас, всех, кто спасает, за то, что вы спасаете, и даете нашему государству именно такой образец, образец самоотверженности и сосредоточенности на интересах государства и людей”, - сказал Зеленский.

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