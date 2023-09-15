Зеленский отметил работу спасателей ГСЧС: "Тысячи спасенных людей - результат вашего труда"
Киев • УНН
КИЕВ. 15 сентября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский накануне Дня спасателя отметил работу спасателей ГСЧС Украины, которые во время полномасштабной войны россии против Украины спасли тысячи людей. Однако он также вспомнил о 80 украинских спасателей, которые погибли при исполнении служебных обязанностей, передает УНН.
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“Сегодня мы все здесь, чтобы поблагодарить украинских наших героических спасателей, работников и работниц ГСЧС Украины. У вас значительно больше, чем просто работа. Вы поддерживаете реальную жизнедеятельность и жизнеспособность всего нашего общества, наших городов и сел", - сообщил Зеленский.
Он добавил, что спасатели Украины ежедневно сталкиваются с различными чрезвычайными ситуациями, вызванными российской агрессией. Они ликвидируют последствия обстрелов, тушат пожары, спасают людей из-под завалов, разминируют территорию, уничтожают российские боеприпасы, доставляют гуманитарную помощь и восстанавливают критическую инфраструктуру.
“Но за каждым проявлением такой повседневности – возможность наших людей жить и возможность Украины. Это тысячи спасенных людей, более 100 тысяч ликвидированных пожаров, более 430 тысяч обезвреженных взрывоопасных предметов – украинская несокрушимость – это результат в частности вашего труда, часто чрезвычайно рискованного” , - сказал Зеленский.
Также он отметил, что с начала полномасштабной войны 435 наших спасателей отмечены государственными наградами. Трем работникам ГСЧС присвоено звание Героя Украины.
“Есть и другие цифры, которые важно осознавать: 287 сотрудников ГСЧС были ранены во время выполнения своих служебных обязанностей, 80 украинских спасателей погибли, к сожалению”, - сказал президент.
После этого память всех погибших сотрудников ГСЧС была почтили минутой молчания.
Дополнение
Также ко Дню спасателя президент наградил как профессиональных спасателей, так и обычных граждан Украины, которые спасли жизни других.
“И сегодня, кроме профессиональных спасателей, работников ГСЧС Украины, мы отмечаем и отвагу обычных людей, граждан Украины, которые спасли жизни других. И я благодарю всех вас, всех, кто спасает, за то, что вы спасаете, и даете нашему государству именно такой образец, образец самоотверженности и сосредоточенности на интересах государства и людей”, - сказал Зеленский.
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