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День спасателя: ликвидируют последствия российских обстрелов, вытаскивают людей из-под завалов

День спасателя: ликвидируют последствия российских обстрелов, вытаскивают людей из-под завалов

Киев • УНН

 • 241461 просмотра

КИЕВ. 17 сентября. УНН. Сегодня, 17 сентября, в Украине отмечается День спасателя. Официально событие называется – День работников гражданской защиты Украины. Установлено с 2008 года на основании указа президента, пишет УНН.

Полномасштабная российская агрессия стала серьезным экзаменом для украинских спасателей, который они с честью выдержали.

Сегодня большинство вызовов украинских спасателей касаются ликвидации последствий вражеских ракетных обстрелов и ракетных ударов.

Тушение пожаров, разбор завалов, и, конечно, спасение людей. Все это е можно измерить сухой статистикой. Хотя, она, действительно впечатляет.

“Тысячи спасенных людей, более 100 тысяч ликвидированных пожаров, более 430 тысяч обезвреженных взрывоопасных предметов — украинская несокрушимость — это результат в частности вашего труда, часто чрезвычайно рискованного”, — отметил на днях Владимир Зеленский на торжествах по случаю Дня спасателя.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: ГСЧС с начала полномасштабного вторжения спасли 4 307 человек

К сожалению, за время полномасштабного российского вторжения во время выполнения своих профессиональных обязанностей 80 украинских спасателей погибли, 287 сотрудников ГСЧС получили ранения.

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