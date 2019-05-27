В Донецкой области из-за обильных дождей подтопило десяток улиц
Киев • УНН
КИЕВ. 27 мая. УНН. В Донецкой области, в городах Торецк и Славянск, на прошлых выходных подтопило жилые дома из-за интенсивных осадков. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.
"В течение прошлых выходных на территории Донецкой области наблюдалось ухудшение погодных условий, а именно обильные осадки. В результате произошло подтопление жилых домов в г. Торецкое и Славянск", - говорится в сообщении.
Так, в воскресенье, 26 мая, на ул.Семейко, Ланова, Тимошенко, Красногорская и пер. Звездный, Лановый спасатели с помощью багра и лопат провели очистку водосточных канав. А на ул. А. Яковлева гидроэлеватором - откачку воды из дома и территории двора в количестве 30 куб. м.
В тот же день спасатели с помощью мотопомпы откачали воду из дома и территории двора в количестве 250 куб. м. Подтопление произошло на ул. Качалова, Героев труда, Рудничной в г. Торецк.
Напомним, из-за проливных дождей, которые недавно обрушились на запад Украины, до сих пор подтоплены 12 дворов на Прикарпатье, 400 га сельскохозяйственных угодий на Закарпатье.
Из-за повышения уровней воды на реках бассейна Припяти возможно затопление дорог местного значения в Волынской и Ровенской областях.