Негода на заході України: досі підтоплено 12 дворів, 400 га угідь
Київ • УНН
КИЇВ. 27 травня. УНН. Через проливні дощі, які нещодавно обрушилися на захід України, досі підтоплено 12 дворів на Прикарпатті, 400 га сільськогосподарських угідь на Закарпатті. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ДСНС України.
"На цей час підтоплень житлових будинків немає. Залишаються підтопленими 12 дворогосподарств у трьох населених пунктах області, а саме: Калушський район (місто Калуш, село Перевозець) та Надвірнянський район (село Пнів)", - повідомили у відомстві про ситуацію в Івано-Франківській області.
За час роботи ДСНС на Прикарпатті евакуйовано 76 осіб, з них 12 дітей, та 10 автомобілів, через підтоплені ділянки доріг перевезено 586 осіб, з них 63 дитини, відкачано 34 тис. 778 куб. м води.
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Що стосується Закарпаття, то підтоплень житлових будинків наразі немає, як і підвалів будинків і дворів.
"Залишаються підтопленими 400 га (угідь - ред.)", - повідомили рятувальники про ситуацію у Закарпатській області, уточнивши, що підтоплень пасовищ на сьогодні немає.
На Закарпатті загалом відкачано 32 тис. 80 куб м. води.
Рівень води поступово спадає як в Івано-Франківській, так і у Закарпатській області.
Як повідомляв УНН, в уряді дали завдання головам двох ОДА через підтоплення.