Негода на заході України: досі підтоплено 12 дворів, 400 га угідь

КИЇВ. 27 травня. УНН. Через проливні дощі, які нещодавно обрушилися на захід України, досі підтоплено 12 дворів на Прикарпатті, 400 га сільськогосподарських угідь на Закарпатті. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ДСНС України.